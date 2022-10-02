О результатах разговора сообщил Валерий Залужный. Главнокомандующий ВСУ рассказал, что обсудил с Марком Милли "вопрос обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии".
Примечательно Журнал Time посвятил обложку и статью Валерию Залужному
Залужный и Милли обсудили обеспечение потребностей Сил обороны Украины
Валерий Залужный выразил благодарность американцу за последовательную и непреклонную поддержку Украины.
Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена,
– сообщил Залужный.
Отметим, что 29 сентября Валерий Залужный поговорил по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Залужный и Каволи поговорили об оперативной обстановке, дальнейших планах и потребностях вооружения. Также Залужный поделился с генералом своим видением Генштаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России.
Военная помощь США
- 1 октября стало известно, что президент США Джозеф Байден подписал закон, включающий 12-миллиардную поддержку для Украины. Перед этим его окончательно одобрил Конгресс США.
- Также 28 сентября Пентагон сообщил, что США предоставит Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда долларов. В пакет помощи войдут новые HIMARS и беспилотники. Однако этот пакет пособий долгосрочный, поэтому передача систем HIMARS может занять несколько лет.
- По данным СМИ, Белый дом до конца года предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов денежной поддержки. Администрация Джо Байдена согласовала выделение миллиардов долларов в помощь Украине и призвала страны ЕС делать больше.
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