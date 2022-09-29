Поэтому 18 новых установок HIMARS прибудут в Украину совсем не скоро. На поставки уйдет несколько лет.

К теме Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной

США будут закупать HIMARS для Украины у производителя

Часть вооружения из анонсированного пакета помощи, в том числе HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе. Эти 18 ракетных установок и боеприпасы к ним США не будут изымать из своих военных запасов, как это делали ранее. Их Вашингтон закупит специально для Украины прямо у производителя.

Закупка и доставка этих систем HIMARS и боеприпасов займет несколько лет. Объявление пакета – это только начало процесса закупки,

– отметили в Пентагоне.

В ведомстве отметили, что сейчас следует инвестировать в будущее Вооруженных Сил Украины. Чтобы в случае если HIMARS понадобятся через несколько лет, они были на вооружении Украины.

Это действительно значительная инвестиция. Она предназначена для того, чтобы в будущем у Украины было то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз,

– отметили в минобороны США.

Американские чиновники уточнили, что такое решение не означает, что США перестанут помогать Украине с предоставлением оружия, которое нужно немедленно. В случае необходимости Вашингтон и дальше будет изымать HIMARS из своего арсенала.

Что известно о новом пакете помощи от США

Размер новой американской помощи составляет 1,1 млрд долларов. За эти деньги США предоставят Украине:

18 HIMARS;

150 бронированных автомобилей;

150 тактических машин для буксировки оружия;

40 грузовиков и 80 прицепов;

2 радара для беспилотных летательных систем;

20 многофункциональных радиолокационных систем;

разное снаряжение для военных и т.д.

Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил партнеров за помощь. При этом он призвал другие страны также резко реагировать на эскалационные действия кремля.

Смотрите на тему – когда США усилят украинский флот: видео