Военное руководство государства-агрессора опасается, что украинские военные смогут быстро прорваться. Они перебросили вагнеровцев для подкрепления.

Читайте также Контрнаступление на Юге и Востоке Украины: военный эксперт назвал отличие

Какая ситуация на Востоке Украины

Исследователи американского Института изучения войны считают, что 7 октября ВСУ, вероятно, продолжили контрнаступление на трассе Кременно-Сватово на западе Луганской области. В то же время в российском минобороны утверждали, что их войска отбили попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Лиманском направлении.

Аналитики также сослались на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о том, что в неназванных населенных пунктах области продолжаются ожесточенные бои. Россияне осознают уязвимость своих оборонительных позиций в Сватово и потому начали заминировать инфраструктуру города.



Карта боевых действий на Востоке Украины / Карта ISW

Гайдай сообщал, что российские офицеры покинули мобилизованных бойцов в Кременной. При этом в России говорят, что командующий ЦПО генерал-полковник Александр Лапин контролирует подготовку оборонительных позиций на участке Кременная – Сватово.

Российские источники утверждают, что российские добровольческие подразделения БАРС-16 и БАРС-13 и подразделения 3-й ОМСД закрепляются на своих позициях и обнародовали кадры военной колонны, якобы двигающейся в направлении Сватово.

– рассказали в ISW.

Исследователи добавили, что 7 октября войско государство-агрессор продолжало вести безуспешные штурмы к северу от Харькова.

Смотрите на тему – ВСУ освободили еще одно село на Харьковщине: видео