Вагон с телами оккупантов привезли из Херсона в Мелитополь
Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 62 060 вражеских бойцов. Немалые потери оккупантов в Херсонской области. Так, мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что оккупанты привезли в Мелитополь рефрижератор трупов из Херсона.
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Российская оккупационная армия несет большие потери на юге Украины. Войска России не знают, куда девать тела убитых, поэтому целыми вагонами свозят их в Мелитополь.
По словам Федорова, рефрижератор с труппами российских оккупантов приехал в Мелитополь из Херсонского направления.
Вчера на территорию города Мелитополь прибыл рефрижератор с трупами русских военных из Херсонского направления. Им уже некуда их деть. Конечно же, это тоже вдохновляет наших жителей, и они ждут скорейшей деоккупации нашего города,
– сказал Федоров.
Также он рассказал, что на временно оккупированных территориях людям желательно активно не выражать проукраинскую позицию. Чтобы не стать жертвой оккупантов, мелитопольцы предпочитают не говорить о войне даже с соседями.
В то же время Федоров отметил, что войска России усиливают террор в отношении жителей временно оккупированных территорий. В последнее время захватчики стали чаще депортировать людей.
Актуальные потери врага
Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать российских военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 оккупантов. Немалые потери россиян и в военной технике:
- танков – 2 472 единицы (+6 за прошедшие сутки);
- боевых бронированных машин – 511 единиц (+18);
- артиллерийских систем – 1459 единиц (+4);
- РСЗО – 345 единиц;
- средств ПВО – 180 единиц (+3);
- самолетов – 266 единиц;
- вертолетов – 234 единицы (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1079 единиц (+12);
- крылатых ракет – 246 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3875 единиц (+13);
- специальной техники – 136 единиц (+1).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
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