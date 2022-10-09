Від 24 лютого 2022 року ЗСУ ліквідували 62 500 ворожих бійців. Однак ці дані не є остаточними, адже зараз тривають бої.
Увага На Донеччині звільнено близько 40 населених пунктів у 2 громадах
Втрати ворога у техніці
- Танків – 2486 (+14) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5133 (+22) одиниці;
- артилерійських систем – 1477 (+18) одиниць;
- РСЗВ – 348 (+3) одиниці;
- засобів ППО – 180 (+0) одиниць;
- літаків – 266 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 235 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7) одиниць;
- крилатих ракет – 247 (+1) одиниць;
- кораблів та катерів – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) одиниць;
- спеціальної техніки – 136 (+0) одиниць;
Втрати ворога станом на 9 жовтня / Інфографіка Генштаб ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- За даними Генштабу, за добу відбулося майже 40 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де українські захисники відбили понад 30 атак окупантів.
- Українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів: Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.
- Українська авіація за добу завдала понад 30 ударів. Зокрема, 24 по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки та 9 по ЗРК ворога.
- Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, 3 склади з боєприпасами та 11 інших важливих об'єктів росіян.
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