С 24 февраля 2022 года ВСУ ликвидировали 62 500 вражеских бойцов. Однако эти данные не являются окончательными, ведь сейчас продолжаются бои.

Внимание В Донецкой области освобождены около 40 населенных пунктов в 2 общинах

Потери врага в технике

Танков – 2 486 (+14) единиц;

боевых бронированных машин – 5 133 (+22) единицы;

артиллерийских систем – 1 477 (+18) единиц;

РСЗО – 348 (+3) единиц;

средств ПВО – 180 (+0) единиц;

самолетов – 266 (+0) единиц;

вертолетов – 235 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 086 (+7) единиц;

крылатых ракет – 247 (+1) единиц;

кораблей и катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 890 (+15) единиц;

специальной техники – 136 (+0) единиц.



Потери врага по состоянию на 9 октября / Инфографика Генштаб ВСУ

Какова ситуация на фронте

По данным Генштаба, за сутки произошло почти 40 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где украинские защитники отразили более 30 атак оккупантов.

Украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов: Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Украинская авиация за сутки нанесла более 30 ударов. В частности, 24 по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники и 9 по ЗРК врага.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 3 склада с боеприпасами и 11 других важных объектов россиян.

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