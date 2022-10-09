В Генштабе ВСУ рассказали, что проходит сегодня на поле боя. Как выглядит сейчас карта боевых действий, читайте в материале 24 канала.

Внимание В Донецкой области освобождены около 40 населенных пунктов в 2 общинах

Где враг ведет наступление

В сутки произошло почти 40 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация в Бахмутском и Авдеевском направлениях, где украинские защитники отбили более 30 атак оккупантов.

Украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опросное, Невельское и Победа.



Враг пытается наступать у Бахмута / Скриншот карта Deepstate

Обстрелы не утихают

За сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов с РСЗО.

От обстрелов пострадали более 30-ти населенных пунктов. Среди них: Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опросное, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.

Силы обороны принуждают противника отступать на Юге

В операционной зоне на южнобукском направлении ситуация остается сложной и динамичной в развитии.

Враг продолжает воздушную разведку, собирая данные о положении войск, местонахождении важных стратегических объектов, для корректировки огня на поражение. Два таких беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" были сбиты над Николаевщиной и Одесщиной.

Враг применял дроны-камикадзе: два беспилотника пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 5 Shahed-136 атаковали Никополь, разрушив частный дом.

Внимание По Никопольскому району враг выпустил почти 70 смертоносных снарядов

Ситуация по всем направлениям фронта: главное

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов и артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;

на Краматорском направлении – Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опросное;

на Авдеевском направлении – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы повредили инфраструктуру более 25 населенных пунктов. Среди них – Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа;

на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 45 пунктов недалеко от линии столкновения. В частности, Сухой Пруд, Апрельское, Мирное, Заря и Терновые Поды.

Удары ВСУ по позициям врага

Украинская авиация за сутки нанесла более 30 ударов. В частности, 24 по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники и девять по ЗРК противника.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 3 склада с боеприпасами и 11 других важных объектов россиян.

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