В Генштабе ВСУ рассказали, что проходит сегодня на поле боя. Как выглядит сейчас карта боевых действий, читайте в материале 24 канала.
Внимание В Донецкой области освобождены около 40 населенных пунктов в 2 общинах
Где враг ведет наступление
В сутки произошло почти 40 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация в Бахмутском и Авдеевском направлениях, где украинские защитники отбили более 30 атак оккупантов.
Украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опросное, Невельское и Победа.
Враг пытается наступать у Бахмута / Скриншот карта Deepstate
Обстрелы не утихают
За сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов с РСЗО.
От обстрелов пострадали более 30-ти населенных пунктов. Среди них: Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опросное, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.
Силы обороны принуждают противника отступать на Юге
В операционной зоне на южнобукском направлении ситуация остается сложной и динамичной в развитии.
Враг продолжает воздушную разведку, собирая данные о положении войск, местонахождении важных стратегических объектов, для корректировки огня на поражение. Два таких беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" были сбиты над Николаевщиной и Одесщиной.
Враг применял дроны-камикадзе: два беспилотника пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 5 Shahed-136 атаковали Никополь, разрушив частный дом.
Внимание По Никопольскому району враг выпустил почти 70 смертоносных снарядов
Ситуация по всем направлениям фронта: главное
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов и артиллерии в районах населенных пунктов:
- на Северском направлении – Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;
- на Слобожанском направлении – Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;
- на Краматорском направлении – Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;
- на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опросное;
- на Авдеевском направлении – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы повредили инфраструктуру более 25 населенных пунктов. Среди них – Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа;
- на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 45 пунктов недалеко от линии столкновения. В частности, Сухой Пруд, Апрельское, Мирное, Заря и Терновые Поды.
Удары ВСУ по позициям врага
Украинская авиация за сутки нанесла более 30 ударов. В частности, 24 по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники и девять по ЗРК противника.
Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 3 склада с боеприпасами и 11 других важных объектов россиян.
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