У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається сьогодні на полі бою. Як виглядає зараз карта бойових дій читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага На Донеччині звільнено близько 40 населених пунктів у 2 громадах

Де ворог веде наступ

За добу відбулося майже 40 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де українські захисники відбили понад 30 атак окупантів.

Українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.



Ворог намагається наступати біля Бахмута / Скриншот карта Deepstate

Обстріли не вщухають

Упродовж доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з РСЗВ.

Від обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них: Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

Сили оборони змушують противника відступати на Півдні

В операційній зоні на південнобузькому напрямку ситуація залишається складною та динамічною у розвитку.

Ворог продовжує повітряну розвідку, збираючи дані про положення військ, місцезнаходження важливих стратегічних об’єктів, для коригування вогню на ураження. Два такі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" були збиті над Миколаївщиною та Одещиною.

Ворог застосовував дрони-камікадзе: два безпілотники намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони, ще 5 Shahed-136 атакували Нікополь, зруйнувавши приватний будинок.

Увага По Нікопольському району ворог випустив майже 70 смертоносних снарядів

Ситуація на усіх напрямках фронту: головне

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів та артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка;

на Краматорському напрямку – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам'янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли пошкодили інфраструктуру понад 25 населених пунктів. Серед них – Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда;

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш ніж 45 пунктів неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.

Удари ЗСУ по позиціях ворога

Українська авіація за добу завдала понад 30 ударів. Зокрема, 24 по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки та дев'ять по ЗРК ворога.

Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, 3 склади з боєприпасами та 11 інших важливих об'єктів росіян.

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