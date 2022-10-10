Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ситуація на фронті залишається напруженою.
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Упродовж минулої доби, 9 жовтня, окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, а також здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ. Під удар потрапили понад 30 населених пунктів. Серед них є Запоріжжя, Слов'янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.
Карта бойових дій в Україні / Карта Deep State Map
Яка ситуація на головних напрямках фронту
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії Попівку, Старикове, Ворожбу, Янжулівку та Миропілля;
- на Слобожанському напрямку – Червону Зорю, Ветеринарне, Стрілечу, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам'янку, Дворічну та Гріньківку;
- на Краматорському напрямку – Першотравневе, Сіверськ, Макіївку, Новоєгорівку, Стельмахівку, Терни, Торське та Зарічне. У Сватовому росіяни підірвали залізничний та автомобільний мости;
- на Бахмутському напрямку ворожий вогонь накрив Роздолівку, Серебрянку, Білогорівку, Верхньокам'янське, Зайцеве, Красну Гору, Соледар. Біля Берестового противник замінував місцевість;
- на Авдіївському напрямку росіяни обстріляли Авдіївку, Кам'янку, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівку та Мар'їнку;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів;
- на Південнобузькому напрямку – понад 25 міст та сіл. Росіяни здійснили щонайменше 30 вильотів БпЛА, щоб вести повітряну розвідку.
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Успіхи ЗСУ
Упродовж доби українські військові відбили атаки окупантів біля Озарянівки, Кам'янки, Первомайського та Невельського.
Де розташоване Невельське / Карта Deep State Map
Наша авіація завдала по окупантах 24 удари. Уражень зазнали 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 ЗРК. Крім того, підрозділи ППО знищили:
- російський літак Су-25,
- 3 БпЛА,
- 3 керованих авіаційних ракети Х-59.
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