Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ситуація на фронті залишається напруженою.

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Упродовж минулої доби, 9 жовтня, окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, а також здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ. Під удар потрапили понад 30 населених пунктів. Серед них є Запоріжжя, Слов'янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.

Карта бойових дій в Україні / Карта Deep State Map

Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії Попівку, Старикове, Ворожбу, Янжулівку та Миропілля;

ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії Попівку, Старикове, Ворожбу, Янжулівку та Миропілля; на Слобожанському напрямку – Червону Зорю, Ветеринарне, Стрілечу, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам'янку, Дворічну та Гріньківку;

– Червону Зорю, Ветеринарне, Стрілечу, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам'янку, Дворічну та Гріньківку; на Краматорському напрямку – Першотравневе, Сіверськ, Макіївку, Новоєгорівку, Стельмахівку, Терни, Торське та Зарічне. У Сватовому росіяни підірвали залізничний та автомобільний мости;

– Першотравневе, Сіверськ, Макіївку, Новоєгорівку, Стельмахівку, Терни, Торське та Зарічне. У Сватовому росіяни підірвали залізничний та автомобільний мости; на Бахмутському напрямку ворожий вогонь накрив Роздолівку, Серебрянку, Білогорівку, Верхньокам'янське, Зайцеве, Красну Гору, Соледар. Біля Берестового противник замінував місцевість;

ворожий вогонь накрив Роздолівку, Серебрянку, Білогорівку, Верхньокам'янське, Зайцеве, Красну Гору, Соледар. Біля Берестового противник замінував місцевість; на Авдіївському напрямку росіяни обстріляли Авдіївку, Кам'янку, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівку та Мар'їнку;

росіяни обстріляли Авдіївку, Кам'янку, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівку та Мар'їнку; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів;

обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів; на Південнобузькому напрямку – понад 25 міст та сіл. Росіяни здійснили щонайменше 30 вильотів БпЛА, щоб вести повітряну розвідку.

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Успіхи ЗСУ

Упродовж доби українські військові відбили атаки окупантів біля Озарянівки, Кам'янки, Первомайського та Невельського.

Де розташоване Невельське / Карта Deep State Map

Наша авіація завдала по окупантах 24 удари. Уражень зазнали 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 ЗРК. Крім того, підрозділи ППО знищили:

російський літак Су-25,

3 БпЛА,

3 керованих авіаційних ракети Х-59.

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