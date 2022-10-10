Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ситуация на фронте остается напряженной.

К теме В России сомневаются, что Путин способен достичь целей в войне против Украины, – ISW

За прошедшие сутки, 9 октября, оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, а также совершили более 90 обстрелов из РСЗО. Под удар попали более 30 населенных пунктов. Среди них есть Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии Поповку, Старикову, Ворожбу, Янжуловку и Мирополье;

враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии Поповку, Старикову, Ворожбу, Янжуловку и Мирополье; на Слобожанском направлении – Красную Зарю, Ветеринарное, Стрелечью, Малые Проходы, Волчанск, Каменку, Двуречную и Гриньковку;

– Красную Зарю, Ветеринарное, Стрелечью, Малые Проходы, Волчанск, Каменку, Двуречную и Гриньковку; на Краматорском направлении – Первомайское, Северск, Макеевку, Новоегоровку, Стельмаховку, Терны, Торское и Заречное. В Сватове россияне взорвали железнодорожный и автомобильный мосты;

– Первомайское, Северск, Макеевку, Новоегоровку, Стельмаховку, Терны, Торское и Заречное. В Сватове россияне взорвали железнодорожный и автомобильный мосты; на Бахмутском направлении вражеский огонь накрыл Раздоловку, Серебрянку, Белогоровку, Верхнекаменское, Зайцево, Красную Гору, Соледар. Возле Берестового противник заминировал местность;

вражеский огонь накрыл Раздоловку, Серебрянку, Белогоровку, Верхнекаменское, Зайцево, Красную Гору, Соледар. Возле Берестового противник заминировал местность; на Авдеевском направлении россияне обстреляли Авдеевку, Каменку, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровку и Марьинку;

россияне обстреляли Авдеевку, Каменку, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровку и Марьинку; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов;

обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов; на Южнобужском направлении – более 25 городов и сел. Россияне совершили не менее 30 вылетов БпЛА, чтобы вести воздушную разведку.

Читайте также Ракетный удар по Запорожью 10 октября: известно о жертвах и пострадавших

Успехи ВСУ

За сутки украинские военные отбили атаки оккупантов возле Озаряновки, Каменки, Первомайского и Невельского.

Где находится Невельское / Карта Deep State Map

Наша авиация нанесла по оккупантам 24 удара. Пострадали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 4 ЗРК. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили:

российский самолет Су-25,

3 БпЛА,

3 управляемых авиационных ракеты Х-59.

Это может вас заинтересовать – как морские пехотинцы уничтожают оккупантов: видео