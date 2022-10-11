Только за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных ударов. Кроме того, россияне совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Украинские защитники уничтожили 73 воздушных целей, из них – 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В то же время угроза нанесения врагом ракетных ударов по критической инфраструктуре и мирным кварталам остается.

Враг хочет сорвать контрнаступление ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток удержать временно захваченные территории, обстреливают позиции наших войск. Россияне сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий подразделений Сил обороны, пытаются вести наступательные действия на отдельных направлениях.

Карта боевых действий по состоянию на 11 октября

На большинстве направлений противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области; на Слобожанском направлении – из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка;

– из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка; на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григоровка.

Карта боевых действий на Донбассе

На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Одрадовка;

противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Одрадовка; на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не производил. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополь, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Червоное;

противник наступательных действий не производил. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополь, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Червоное; на Южнобужском направлении противник усилил обстрелы из танков и артиллерии разных типов. Огневое влияние испытали районы населенных пунктов Вышетарасовка, Новокиевка, Правдино, Мирное, Терновые Поды, Любомировка, Широкое, Киселевка, Красная Долина, Благодатовка, Давыдов Брод и Новая Каменка.

Важно. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Важно отметить, что ВСУ не фиксируют признаки формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижения войск.

ВСУ отразили атаки врага

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

ВСУ отразили атаку врага в районе Бахмута

Также авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов, в результате чего подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за предыдущие сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и один склад с боеприпасами.

В ВСУ подтвердили потери врага, которые тот понес 9 октября в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области. Наши воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники. 10 октября в Бериславе Херсонской области был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются.

Важно – оперативная информация от Генштаба ВСУ на 230 день войны: смотрите видео