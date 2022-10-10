Путіну дорікають, що він постійно не звертає уваги на такі важливі інциденти. Про це кажуть фахівці американського інституту вивчення війни.

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Пряма критика Путіна з боку росіян майже безпрецедентна

Серед подій, які Путін відверто проігнорував:

затоплення крейсера "Москва",

обмін полоненими бійцями "Азовсталі", яких Кремль постійно демонізував після битви за Маріуполь,

удар по Кримському мосту.

Деякі військові блогери Росії заявили, що Путін повинен помститися за вибух на Кримському мосту, щоб його мовчання не сприймали як "слабкість". Ті росіяни, які не засуджують Путіна, критикують мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва після вибуху.

Пряма критика Путіна з боку цієї спільноти майже безпрецедентна. Військові блогери та інші націоналістичні діячі продовжують висловлювати повну підтримку цілям Путіна в Україні і досі звинувачували у невдачах і невдачах російське військове командування чи Міністерство оборони Росії,

– зазначили в ISW.

Росіяни не вірять, що Путін досягне мети в Україні

Ця критика з боку табору, який позитивно оцінює вторгнення Росії в Україну, може свідчити про зростання сумнівів щодо здатності Путіна досягти обіцяної ним мети "денацифікації". Заявлені Путіним цілі вторгнення, яке він розпочав 24 лютого, глибоко резонували з націоналістичною спільнотою, яка твердо підтримує ідеологію історичної та культурної переваги Росії та права контролю над територіями колишнього Радянського Союзу та Російської імперії.

Невдоволення росіян нездатністю Путіна забезпечити дотримання власних "червоних ліній" корениться в тому, що він не зміг належним чином створити інформаційні умови до повномасштабного вторгнення в Україну. До вторгнення Путін визначив "червоні лінії" як:

розширення НАТО,

постачання в Україну систем стратегічної зброї, включаючи системи, здатні нести ядерну зброю.

Але він публічно не коригував ці "червоні лінії" з початку вторгнення. Таким чином, військові блогери вчепилися в оголошені Медвєдєвим "червоні лінії", які Путін публічно не підтвердив,

– мовиться у звіті фахівців.

Водночас там додали, що Кремль із самого початку залишив місце для плутанини щодо свого власного бачення війни.

Що Путін сказав про вибухи на Кримському мосту

Президент Росії за 2 доби після вибухів відреагував на інцидент. Він звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Ба більше, він назвав це "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії, хоча Крим – це окупована частина України.

Натомість радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що така реакція занадто цинічна навіть для Росії. Він нагадав про 12 ракет, випущених вночі по Запоріжжю та наголосив, що держава-терорист тут тільки одна. Весь світ знає, що це Росія.

Додамо, що Росія вже кілька днів поспіль ракетами обстрілює центр Запоріжжя. Ворожі снаряди летять просто у житлові будинки, гинуть цивільні.

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