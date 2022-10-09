Путін звинуватив у вибуху українські спецслужби. Водночас диктатору вже доклали про нібито затримання причетних до вибуху. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що там знову наговорив Путін

Владімір Путін відреагував на вибухи дуже швидко – за менш ніж 40 годин після інциденту. До диктатора з доповіддю прийшов очільник російського слідчого комітету Алєксандр Бастрикін.

Диктатор назвав вибух нібито терактом і цинічно додав, що він був спрямований проти критичної цивільної інфраструктури Росії. Та, по-перше, хочемо нагадати, що Крим – це територія України, а відповідно й міст – незаконна споруда на нашій території. По-друге, у мосту від початку війни зовсім не цивільне призначення – з його допомогою Росія перекидає резерви на Південь України для ведення бойових дій.

Здавалося б, до чого тут НАТО

Путін звинуватив у підготовці та виконанні "теракту" українські спецслужби, а Бастрикін тільки запевнив божевільного диктатора у його правоті, мовляв, українські спецслужби підірвали міст за допомогою іноземців та росіян, які допомогли це зробити. За словами голови слідчого комітету, вантажівка, яка вибухнула на мосту (що є офіційною версією вибуху) до того, як заїхати на міст, проїхала територію Болгарії, яка є членом НАТО, Вірменії та Грузії. На членстві Болгарії в НАТО зробили особливий наголос.

Тому Бастрикін заявив Путіну, що справу про подарунок на ювілей диктатора у вигляді вибуху на Кримському мосту розслідуватимуть за статтею про тероризм.