Журналісти запитали речника російського президента Дмитра Пєскова, чи вибухи на мості потрапляють під можливості залучення ядерної доктрини, передає 24 канал. Той сказав, мовляв, "питання поставили неправильно".

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Зовсім неправильна постановка питання,

– сказав Пєсков.

Зауважимо, що 10 жовтня Путін скликає термінове засідання Радбезу. Припускають, що там можуть обговорювати відповідь на вибухи. Однак Пєсков заявив, що у графіку Путіна в понеділок немає двосторонніх зустрічей із членами Радбезу, зокрема, і з Шойгу також.

Путін назвав вибухи на мосту "терактом"

Президент Росії за 2 доби після вибухів відреагував на інцидент. Він звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Ба більше, він назвав це "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії, хоча Крим – це окупована частина України.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що така реакція занадто цинічна навіть для Росії. Він нагадав про 12 ракет, випущених вночі по Запоріжжю та наголосив, що держава-терорист тут тільки одна. Весь світ знає, що це Росія.

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