Журналисты спросили спикера российского президента Дмитрия Пескова, подпадают ли взрывы на мосту под возможность применения ядерной доктрины, передает 24 канал. Тот сказал, мол, вопрос поставили неправильно.

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Совершенно неправильная постановка вопроса,

– сказал Песков.

Отметим, что 10 октября Путин созывает срочное заседание Совбеза. Предполагают, что могут обсуждать ответ на взрывы. Однако Песков заявил, что в графике Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза, в частности и с Шойгу тоже.

Путин назвал взрывы на мосту "терактом"

Президент России через 2 суток после взрывов отреагировал на инцидент. Он обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы. Более того, он назвал это "терактом", направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, хотя Крым – это оккупированная часть Украины.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что такая реакция слишком цинична даже для России. Он напомнил о 12 ракетах, выпущенных ночью по Запорожью, и подчеркнул, что государство-террорист здесь только одно. Весь мир знает, что это Россия.

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