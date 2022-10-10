Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналах ввечері 10 жовтня. Це трапилось в той день, коли Росія масовано атакувала Україну.

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У Курській області хтось "покурив"

Селище Теткіне в Курській області зазнало обстрілу. За попередніми даними, постраждали двоє людей,

– мовиться в повідомленні.

РосЗМІ написали, що губернатор Роман Старовойт підтвердив обстріли в селищі. За даними російських окупантів, було 6 прильотів. Через атаку загорівся спиртовий завод. Також пожежа спалахнула в двоповерховому житловому будинку.

Попередньо окупанти повідомили, що нібито постраждали дві людини. Пропагандисти стверджують нібито у них там "чоловік з осколковими пораненнями та жінка з опіками".

У сусідній Єлизаветівці Глушківського району та в Суджанському районі також розпочався "артобстріл". Цілком ймовірно, що це "бавовна" чи провокації росіян.

У росіян "аварія" на складі боєприпасів Міноборони

Варто пригадати, що 10 жовтня хтось вдало покурив на складі боєприпасів Міноборони країни-агресорки у селищі Бурмакіно, що в Ярославській області. Варто зауважити, що "загоряння" в окупантів почалось фактично одночасно з масованою атакою ворогів по Україні.

Очільник Некрасовського району, в якому й розташоване Бурмакіно, Павєл Кулаков, заявив, що:

на підприємстві "йде проливання покрівлі";

відкритого вогню вже буцімто немає;

пожежники займаються гасінням;

у дитячому садку й школі, розташованих поруч, здійснили евакуацію.

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