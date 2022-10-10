Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналах ввечері 10 жовтня. Це трапилось в той день, коли Росія масовано атакувала Україну.
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У Курській області хтось "покурив"
Селище Теткіне в Курській області зазнало обстрілу. За попередніми даними, постраждали двоє людей,
– мовиться в повідомленні.
РосЗМІ написали, що губернатор Роман Старовойт підтвердив обстріли в селищі. За даними російських окупантів, було 6 прильотів. Через атаку загорівся спиртовий завод. Також пожежа спалахнула в двоповерховому житловому будинку.
Попередньо окупанти повідомили, що нібито постраждали дві людини. Пропагандисти стверджують нібито у них там "чоловік з осколковими пораненнями та жінка з опіками".
У сусідній Єлизаветівці Глушківського району та в Суджанському районі також розпочався "артобстріл". Цілком ймовірно, що це "бавовна" чи провокації росіян.
У росіян "аварія" на складі боєприпасів Міноборони
Варто пригадати, що 10 жовтня хтось вдало покурив на складі боєприпасів Міноборони країни-агресорки у селищі Бурмакіно, що в Ярославській області. Варто зауважити, що "загоряння" в окупантів почалось фактично одночасно з масованою атакою ворогів по Україні.
Очільник Некрасовського району, в якому й розташоване Бурмакіно, Павєл Кулаков, заявив, що:
- на підприємстві "йде проливання покрівлі";
- відкритого вогню вже буцімто немає;
- пожежники займаються гасінням;
- у дитячому садку й школі, розташованих поруч, здійснили евакуацію.
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