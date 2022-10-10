Соответствующую информацию сообщили в телеграм-каналах вечером 10 октября. Это случилось в тот день, когда Россия массированно атаковала Украину.

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В Курской области кто-то "покурил"

Поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу. По предварительным данным, пострадали два человека,

– говорится в сообщении.

РосСМИ написали, что губернатор Роман Старовойт подтвердил обстрелы в поселке. По данным российских оккупантов, было 6 прилетов. Из-за атаки загорелся спиртовой завод. Также пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме.

Предварительно оккупанты сообщили, что якобы пострадали два человека. Пропагандисты утверждают якобы у них там "мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами".

В соседней Елизавете Глушковского района и в Суджанском районе также начался "артобстрел". По всей вероятности, это "хлопок" или провокации россиян.

У россиян "авария" на складе боеприпасов Минобороны

Стоит вспомнить, что 10 октября кто-то удачно покурил на складе боеприпасов Минобороны страны-агрессорки в поселке Бурмакино Ярославской области. Следует заметить, что "возгорание" у оккупантов началось фактически одновременно с массированной атакой врагов по Украине.

Глава Некрасовского района, в котором и находится Бурмакино, Павел Кулаков, заявил, что:

на предприятии "идет проливание кровли";

открытого огня уже нет;

пожарные занимаются тушением;

в детском саду и школе, расположенных рядом, провели эвакуацию.

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