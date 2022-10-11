Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что враг пытается нанести удары по Одесской области. Также он сказал, что оккупанты пытаются атаковать соседнюю область, вероятно, Николаевщину.
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Враг пытался дронами атаковать Одесчину
В 9:46 Максим Марченко сообщил, что подразделения ПВО ведут боевую работу. Глава Одесской ОВА призвал местных жителей находиться в укрытии, пока не объявят отбой воздушной тревоги.
Кроме того, Марченко рассказал, что на Одесчине ночью были сбиты три иранских дрона-камикадзе. Соответствующую информацию также сообщали в воздушных силах ВСУ.
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Кроме Одесской области о попытках врага использовать дроны сообщали в Николаевской области. Там подразделениям ПВО ОК "Юг" удалось сбить сразу 5 иранских дронов, которые использует Россия.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в регионе сработали средства противовоздушной обороны.
С предварительного пуска ПВО ВСУ отработало на пятерку (Одесская/Николаевская),
– написал Виталий Ким.
Взрывы во время утренней тревоги: главное на данный момент
Во вторник, 11 октября, в Украине уже дважды объявлялась масштабная воздушная тревога. Первую воздушную тревогу объявляли поздно ночью 11 октября. Во второй раз сирены начали выть по всей Украине уже утром. В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по Украине.
Около 9 часов утра была информация о взрывах в Одесской области и Виннице. Также дронами-камикадзе оккупанты нанесли удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
Около 9:30 появилась информация о взрывах в Кривом Роге и Ровно. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что есть угроза удара по Ивано-Франковской области.
В 9:56 глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о работе ПВО в Хмельницкой области.
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