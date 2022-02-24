В цедлм в Одессе их несколько сотен. В случае необходимости нужно спуститься туда. И поделитесь ими с родственниками.

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Если вы услышите сирены – стоит спуститься в ближайшее из укрытий.

На сайте отображены все простейшие укрытия Одессы и улицы, на которых они расположены. Найти их можно по этой ссылке.

Добавим, что Россия начала войну против Украины. Около 5 часов утра одесситы слышали звуки взрывов. Как выяснилось позже, Одесса подверглась воздушно-ракетному удару со стороны РФ. Были зафиксированы пуски зенитных ракет из батарей.

Пострадавших в Одессе нет. Одесские школы и детские сады переведены на дистанционный режим работы с "дежурными" классами и группами – на всякий случай. Городской транспорт ходит.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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