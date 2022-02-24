Загалом у Одесі їх кілька сотень. У випадку потреби, потрібно спуститися туди. І поділіться ними з родичами.

До теми Укриття у Львові на випадок атаки: карта

Якщо ви почуєте сирени – варто спуститися у найближче з укриттів.

На сайті відображені усі найпростіші укриття Одеси та вулиці, на яких вони розташовані. Знайти їх можна за цим посиланням.

Додамо, що Росія розпочала війну проти України. Близько 5 години ранку одесити чули звуки вибухів. Як з'ясувалося пізніше, Одеса зазнала повітряно-ракетного удару з боку РФ. Було зафіксовано пуски зенітних ракет із батарей.

Постраждалих у Одесі немає. Одеські школи та дитячі садки переведені на дистанційний режим роботи з "черговими" класами та групами - про всяк випадок. Міський транспорт ходить.

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