Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ворог намагається завдати ударів по Одеській області. Також він сказав, що окупанти намагаються атакувати сусідню область, ймовірно, Миколаївщину.
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Ворог намагався дронами атакувати Одещину
О 9:46 Максим Марченко повідомив, що підрозділи ППО ведуть бойову роботу. Очільник Одеської ОВА закликав місцевих жителів перебувати в укритті, поки не оголосять відбій повітряної тривоги.
Крім того, Марченко розповів, що на Одещині вночі було збито три іранські дрони-камікадзе. Відповідну інформацію також повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.
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Крім Одеської області, про спроби ворога використати дрони повідомляли на Миколаївщині. Там підрозділам ППО ОК "Південь" вдалося збити відразу 5 іранських дронів, які використовує Росія.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в регіоні спрацювали засоби протиповітряної оборони.
З попереднього пуску ППО ЗСУ відпрацювало на п'ятірку (Одеська/Миколаївська),
– написав Віталій Кім.
Вибухи під час ранкової тривоги: головне на цей момент
У вівторок, 11 жовтня, в Україні вже двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Першу повітряну тривогу оголошували пізно вночі 11 жовтня. Вдруге сирени почали вити по всій Україні вже зранку. У ДСНС попередили про високу ймовірність ракетних ударів по Україні.
Близько 9 години ранку була інформація про вибухи в Одеській області та Вінниці. Також дронами-камікадзе окупанти завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області.
Близько 9:30 з'явилася інформація про вибухи у Кривому Розі та Рівному. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що є загроза удару по Івано-Франківській області.
О 9:56 глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про роботу ППО на Хмельниччині.
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