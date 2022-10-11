Якщо ви почули сирену – негайно переходьте в укриття. Перебувайте там допоки не оголосять про відбій тривоги.

Зверніть увагу Масштабна повітряна тривога в Україні – усім в укриття

Де пролунали тривоги

Станом на 1:50 сирени пролунали у:

  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Херсонській області;
  • Миколаївській області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Вінницькій області.

Крім того, безперервна повітряна тривога лунає на Луганщині ще від 4 квітня. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини триває загроза артилерійського обстрілу.