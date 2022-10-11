Якщо ви почули сирену – негайно переходьте в укриття. Перебувайте там допоки не оголосять про відбій тривоги.

Зверніть увагу Масштабна повітряна тривога в Україні – усім в укриття

Де пролунали тривоги

Станом на 1:50 сирени пролунали у:

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Вінницькій області.

Крім того, безперервна повітряна тривога лунає на Луганщині ще від 4 квітня. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини триває загроза артилерійського обстрілу.