Якщо ви почули сирену – негайно переходьте в укриття. Перебувайте там допоки не оголосять про відбій тривоги.
Зверніть увагу Масштабна повітряна тривога в Україні – усім в укриття
Де пролунали тривоги
Станом на 1:50 сирени пролунали у:
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Вінницькій області.
Крім того, безперервна повітряна тривога лунає на Луганщині ще від 4 квітня. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини триває загроза артилерійського обстрілу.