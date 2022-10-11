Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович в етері ютуб-каналу "ФЕЙГИН LIVE". За його словами, ціллю окупантів можуть знову стати об'єкти критичної інфраструктури.

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Арестович закликав не ігнорувати тривоги

Олексій Арестович заявив, що Росія атакуватиме з Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Ціллю окупантів можуть стати саме об'єкти енергетичної інфраструктури – під час масових атак 10 жовтня вони розвідали, куди ще не вдалося влучити і вони спробують це зробити знову.

Радник Офісу Президента закликав українців не ігнорувати сигналів повітряних тривог, особливо цієї ночі.

Варто зауважити, що у перші хвилини після опівночі у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях уже оголошували повітряну тривогу, яка тривала близько пів години. У мережі повідомляють про вибухи в Краматорську та Слов'янську. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини триває загроза артилерійського обстрілу з боку окупантів.

Нагадуємо, що Росія – країна терорист, яка запускає ракети по житлових будинках, садочках, школах, університетах, музеях, об’єктах інфраструктури. Тому не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Якщо чуєте сирени – неодмінно спускайтеся в укриття або ховайтеся за правилом двох стін. Передбачити, куди окупанти атакуватимуть наступного разу – неможливо, однак дотримання правил безпеки може зберегти життя.

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Головне про ракетні обстріли 10 жовтня

Уранці 10 жовтня Росія завдала масового ракетного удару по території України. Вибухи лунали у більшості областей країни. Окупанти запустили 84 ракети, з яких 43 вдалося збити силам ППО. Крім того, росіяни застосували 24 безпілотники, з яких 13 також вдалося "приземлити".

Унаслідок атак загинули 12 людей, ще понад 90 постраждали. У регіонах ліквідовують наслідки пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури.

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