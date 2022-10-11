Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE". По его словам, целью оккупантов могут снова стать объекты критической инфраструктуры.

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Арестович призвал не игнорировать тревогу

Алексей Арестович заявил, что Россия будет атаковать с Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Целью оккупантов могут стать именно объекты энергетической инфраструктуры – во время массовых атак 10 октября они разведали, куда еще не удалось попасть и они попытаются это сделать снова.

Советник Офиса Президента призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушных тревог, особенно этой ночью.

Следует отметить, что в первые минуты после полуночи в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях уже объявили воздушную тревогу, которая длилась около получаса. В сети сообщают о взрывах в Краматорске и Славянске. В то же время, в Никопольском районе Днепропетровской области продолжается угроза артиллерийского обстрела со стороны оккупантов.

Напоминаем, что Россия – страна террорист, запускающая ракеты по жилым домам, садам, школам, университетам, музеям, объектам инфраструктуры. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Если слышите сирены – обязательно спускайтесь в укрытие или прячьтесь по правилу двух стен. Предсказать, куда оккупанты будут атаковать в следующий раз – невозможно, однако соблюдение правил безопасности может сохранить жизнь.

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Главное о ракетных обстрелах 10 октября

Утром 10 октября Россия нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздавались в большинстве областей страны. Оккупанты запустили 84 ракеты, из которых 43 удалось сбить силам ПВО. Кроме того, россияне применили 24 беспилотника, из которых 13 также удалось "приземлить".

В результате атак погибли 12 человек, еще более 90 пострадали. В регионах ликвидируется последствия повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

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