Россияне выпустили по Кривому Рогу 18 ракет, из которых 5 удалось сбить. 80 тысяч человек остались без электроэнергии. Из-за обстрела под землей долгое время находились шахтеры.

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В Кривом Роге на момент обстрела под землей были шахтеры

Всего под землей остались 854 шахтера. Большинство из них уже удалось спасти. К 2:00 11 октября спасатели должны помочь выбраться еще 98 шахтерам. Это пообещали в Совете обороны города.

Обстрелы Кривого Рога 10 октября: что известно

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