Об этом в 17:42 написал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе "Шахиды", – написал Вилкул.

Есть угроза повторных обстрелов

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал местных жителей находиться в укрытиях, поскольку ракетная опасность по состоянию на 18:01 еще не прошла. Он отметил, что обстрелы могут повториться.

"Оставайтесь в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Мы имеем дело с нелюдями. Берегите себя", – написал Лукашук.

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Взрыв в Черкасской области

О взрывах в Черкасской области сообщили журналисты Суспільного. Об этом написали в 17:47 10 октября.

Ситуация в Полтавской области

Россияне также атаковали Полтавщину. Однако, к счастью, силам Противовоздушной обороны удалось сбить две вражеские ракеты. Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин призвал людей оставаться в укрытиях. К сожалению, из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали 3 человека. Пока им оказывают медицинскую помощь.