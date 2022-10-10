О главных новостях еще одного дня войны читайте в материале 24 канала. Мы собрали все, что вам нужно знать.

Что было раньше Успехи ВСУ на Луганщине, жуткий удар по Запорожью: хронология 228 дня войны

03:30 Оккупанты снова нанесли почти десяток ракетных ударов по Запорожью. Враг разрушил жилой многоэтажный дом в центре города. На месте удара работают все необходимые службы, в том числе спасатели и медики. В результате атаки есть пострадавшие.

Последствия взрыва в Запорожье / Фото из телеграм-канала "Это Запорожье", "Запорожье.Инфо"

01:57 Россия продолжает террор украинских городов и их жителей. Взрывы раздались в Николаеве и Запорожье. В обоих городах звучали воздушные тревоги.

01:49 Еврокомиссия работает над новым законопроектом по антироссийским санкциям. Он может разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины.