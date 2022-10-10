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Що було раніше Успіхи ЗСУ на Луганщині, моторошний удар по Запоріжжю: хронологія 228 дня війни

03:30 Окупанти знову завдали майже десяток ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог зруйнував житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. На місці удару працюють усі необхідні служби, зокрема рятувальники та медики. Унаслідок атаки є постраждалі.

Наслідки вибуху у Запоріжжі / Фото з телеграм-каналу "Это Запорожье", "Запоріжжя.Інфо"

01:57 Росія продовжує терор українських міст та їхніх мешканців. Вибухи пролунали у Миколаєві та Запоріжжі. В обох містах у цей момент лунали повітряні тривоги.

01:49 Єврокомісія працює над новим законопроєктом щодо антиросійських санкцій. Він може дозволити конфіскацію російських активів на користь України.