Про ключові події неділі, 9 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.

Що було раніше Вибух на Кримському мосту, повне знеструмлення ЗАЕС: основне за 227 день війни

06:01 Місцева влада уже підтвердила, що атака Запоріжжя забрала життя вже 17 людей. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало.

05:16 Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що у зруйнованій багатоповерхівці в Запоріжжі є постраждалі. У міській владі додали, що наразі відомо про чотирьох, і що зафіксовані пожежі.

Рятувальники, медики та необхідні служби працюють. Інших людей влада застерегла не збиратися біля зруйнованих будинків, бо ж "ворог цинічний та підступний, можливі нові удари".

02:46 Російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Влада повідомила про щонайменше 10 прильотів, постраждали житлові будинки.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу "Это Запорожье" та Олександра Старуха

00:20 Українські захисники успішно ліквідовують безпілотники окупантів. Зокрема, загарбники втратили 2 БпЛА лише на Одещині. Обидва безпілотники знищили сили протиповітряної оборони. Між знешкодженнями БпЛА минуло лише кілька годин.

00:00 Німеччина пообіцяла передати Україні 100 танків радянського виробництва, які будуть поставлені з Греції та Словаччини за "круговою схемою". А також сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Варте уваги – Хто і як зруйнував Кримський міст: дивіться відео