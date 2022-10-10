Про це о 17:42 написав керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди", – написав Вілкул.

Є загроза повторних обстрілів

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях, оскільки ракетна небезпека станом о 18:01 ще не минула. Він зазначив, що обстріли можуть повторитися.

"Залишайтеся в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Ми маємо справу з нелюдами. Бережіть себе", – написав Лукашук.

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Вибухи на Черкащині

Про вибухи на Черкащині повідомили журналісти Суспільного. Про це написали о 17:47 10 жовтня.

Ситуація на Полтавщині

Росіяни також атакували Полтавщину. Проте силам Протиповітряної оборони вдалося збити 2 ворожі ракети. Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін закликав людей залишатися в укриттях. На жаль, через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали 3 людини. Наразі їм надають медичну допомогу.