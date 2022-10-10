Про наслідки обстрілів Київщині розповів глава Київської ОВА Олексій Кулеба. Він повідомив, що внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула.

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На Київщині постраждало 10 людей

Очільник поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що в Обухівському районі поранено 6 осіб, один із важким пораненням ноги. Також на Обухівщині зруйновано або пошкоджено 23 приватних будинки.

Андрій Нєбитов зазначив, що у Вишгородському районі є двоє потерпілих, але стан їх задовільний. Там пошкоджено 8 будинків,

У Броварському районі під завалами знайшли тіло 31-річного загиблого чоловіка. Ще одна особа поранена. Унаслідок обстрілів у Броварському районі знищено об'єкт приватної інфраструктури.

Олексій Кулеба повідомив, що під час повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, на Київщині пошкоджено 2 об'єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.

Масовані ракетні удари: що відомо

Російські військові зранку 10 вересня завдали масового ракетного удару по регіонах України, зокрема й Київщині. Всього під вогнем ворога, як розповіли в поліції, опинилося 14 областей.

По всій Україні внаслідок обстрілів загинуло 11 людей. Ще 64 – травмовано. У ДСНС підтвердили смерть шести людей внаслідок ракетного удару по Києву, інформує Суспільне. Речниця ДСНС Світлана Водолага заявила, що відомо про 50 постраждалих.

Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей.

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