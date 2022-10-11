Росіяни випустили по Кривому Рогу 18 ракет, з яких 5 вдалося збити. 80 тисяч мешканців залишилися без електроенергії. Через обстріл під землею тривалий час перебували шахтарі.

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️У Кривому Розі на момент обстрілу під землею були шахтарі

Загалом під землею залишилися 854 шахтарі. Більшість з них вже вдалося врятувати. До 2:00 11 жовтня рятувальники мають допомогти вибратися на поверхню ще 98 шахтарям. Це пообіцяли в Раді оборони міста.

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Обстріли Кривого Рогу 10 жовтня: що відомо

Вранці 10 жовтня під час масової ракетної атаки на українські міста вибухи пролунали в Кривому Розі. Влада підтвердила, що працюють системи протиповітряної оборони.

Ввечері росіяни обстріляли місто іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко розповів о 18:52, що над Кривим Рогом ППО ліквідували 2 дрони-камікадзе Shahed-136. Ці дрони були спрямовані для атаки на об'єкти критичної інфраструктури міста.

Тоді зберігалася загроза повторних обстрілів, мешканців міста просили залишатися в укриттях.

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