О 9:31 з'явилася інформація про вибухи у Кривому Розі. Одночасно надійшло повідомлення і про вибухи у Рівному.

Варте уваги 14 людей загинули внаслідок терористичної атаки Росії, понад 80 поранено

На Київщині працює ППО

Крім того, звуки вибухів чули в Київській області. За попередньою інформацією, на Київщині працює ППО.

О 9:33 очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що є загроза удару по Івано-Франківській області. Вона закликала людей залишатися в укриттях.

Ранкова тривога в Україні

Зранку 11 жовтня у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. У ДСНС попередили українців про високу ймовірність ракетних ударів по Україні.

Близько 9 години ранку була інформація про вибухи в Одеській області та Вінниці.

Окупанти зранку 11 жовтня дронами-камікадзе завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області. Крім того, іранськими дронами ворог намагався атакувати Південь. Вночі сили ППО збили 8 дронів-камікадзе над Миколаївською та Одеською областями.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в Україні також оголошували пізно вночі 11 жовтня.

Уранці 11 жовтня російські терористи знову атакували Запоріжжя, обстрілявши об'єкти інфраструктури міста. Унаслідок обстрілу Запоріжжя, на жаль, є постраждалі.

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