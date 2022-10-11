Повідомляється, що на Київщині збили ракети. Про роботу ППО повідомляють і на Хмельниччині.

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Росія знову обстрілює українські міста

На Київщині сили ППО змогли збити 2 ворожих ракети. Звуки вибухів пролунали й у Хмельницькій області. Зазначається, що ППО працює. В ОВА не повідомили, чи є влучання, проте закликали місцевих жителів берегти себе.

У Хмельницькій області збили іранський дрон

Згодом очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в регіоні збили ворожий дрон-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136"

Нагадаємо, що близько 9 ранку по всій Україні почалась повітряна тривога. Окрім Київщини та Хмельниччини, звуки вибухів чули у:

Вінниці, на Одещині та Миколаївщині – там працювала ППО.

Також ЗМІ писали про звуки вибухів у Кривому Розі та на Рівненщині. Інформації щодо Кривого Рогу наразі немає, а інформація щодо Рівненщини – не підтвердилась.

Важливо. Росія атакує Україну високоточною зброєю. Близько 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів: ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101/Х-555.

Зауважте, що додатково сьогодні зранку окупанти вкотре атакували Запоріжжя, обстрілявши об'єкти інфраструктури міста. На жаль, є загиблий.

Цього ж ранку завдали удару дронами-камікадзе по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області. Також іранськими дронами ворог намагався атакувати Південь. Вночі сили ППО збили 8 дронів-камікадзе над Миколаївською та Одеською областями.

У тимчасово окупованому Херсоні теж вибухи

Зранку 11 жовтня неспокійно у тимчасово захопленому росіянами Херсоні. Близько 10 ранку місцеві телеграм-канали повідомили про "прильоти" – у небо піднявся стовп диму. Закликаємо місцевих жителів бути обережними та не наближатися до військових об'єктів.

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