Близько 10:00 11 жовтня місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи в Херсоні. Після "прильотів" у небо піднявся стовп диму.

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Ситуація в Херсоні

Окупантам несолодко на територіях, що вони окупували. Кожного дня з'являються новини про бавовну в містах, що їм вдалось загарбати.

Окрім того, блискуче працюють Збройні Сили в регіоні, продовжуючи ліквідовувати ворога та його ворожу техніку. У понеділок, 10 жовтня, під Херсоном ЗСУ розбили батальйонну тактичну групу ворога – понад 520 загарбників відправились на концерт до Кобзона. Серед них багато "новомобілізованих", що навіть не встигли потримати зброю в руках.

Також українська армія продовжує контрнаступ на Півдні – росіяни намагаються це зупинити. Окупанти використовують для цього усю можливу зброю, зокрема зенітно-ракетні системи С-300, авіацію та дрони-камікадзе іранського виробництва. В оперативному командуванні "Південь" заявляють, що ситуація складна, але контрольована.

Варте уваги – деталі про обстріл окупантами автоколони в Херсоні: дивіться відео