Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та юрист Марк Фейгін. Він також зазначив, що якось не помітні визначні успіхи на цьому напрямку, ЗСУ навпаки витіснили росіян на доволі пристойну відстань і продовжують це робити.

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Не можна сказати, що цей Суровікін якийсь визначний генерал,

– каже Фейгін.

"Кадиров та Прігожин вочевидь взагалі самостійні одиниці. Їм відсутність чи присутність Суровікіна нічого не дає, адже вони мають вихід на Путіна", – зазначає правозахисник.

За словами Марка Фейгіна, в Росії політична ієрархія, а не відомча, саме тому дозволи та мандати видає особисто Путін. "І дуже важко погодитися з тим, що фактор Суровікіна, якось вплине на Прігожина чи Кардирова", – резюмує він.

Повний стрім із Марком Фейгіним: дивіться відео

Хто такий Сергій Суровікін

Раніше Суровікін командував угрупованням ворожих військ на окупованій частині південних областей. Зауважимо, що це не перший досвід ведення безжальної війни Суровкіна, адже з березня по грудень 2017 року він був командувачем групуванням військ збройних сил Росії в Сирії і керував ним найдовше з усіх командувачів. Також він брав участь у Другій чеченській війні.

Суровікін є одним з улюбленців Путіна. Зокрема Вікіпедія пише, що у 2017 році цього генерал-полковника призначили на посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами країни агресорки. Він став першим загальновійськовим генералом, який очолив вид військ, що включає військово-повітряні сили, війська протиповітряної та протиракетної оборони та космічні війська.