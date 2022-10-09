Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и юрист Марк Фейгин. Он также отметил, что как-то не заметны выдающиеся успехи на этом направлении, ВСУ наоборот вытеснили россиян на достаточно приличное расстояние и продолжают это делать.

Читайте также Путин назначил командующего объединенными силами оккупантов в Украине

Нельзя сказать, что этот Суровикин некий выдающийся генерал,

– говорит Фейгин.

"Кадыров и Пригожин очевидно вообще самостоятельные единицы. Им отсутствие или присутствие Суровикина ничего не дает, ведь у них есть выход на Путина", – отмечает правозащитник.

По словам Марка Фейгина, в России политическая иерархия, а не ведомственная, именно поэтому разрешения и мандаты выдает лично Путин. "И очень трудно согласиться с тем, что фактор Суровикина как-то повлияет на Пригожина или Кадырова", – резюмирует он.

Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео

Кто такой Сергей Суровикин

Ранее Суровикин командовал группировкой вражеских войск на оккупированной части южных областей. Заметим, что это не первый опыт ведения безжалостной войны Суровикина, ведь с марта по декабрь 2017 он был командующим группировкой войск вооруженных сил России в Сирии и руководил ею дольше всех командующих. Также он участвовал во второй чеченской войне.

Суровикин является одним из любимцев Путина. В частности, Википедия пишет, что в 2017 году этого генерал-полковника назначили на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами страны агрессора. Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим вид войск, включающим военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны и космические войска.