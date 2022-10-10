У Генштабі Збройних сил України підтвердили удар по ворожих скупченнях на Херсонському напрямку. Мова про БТГ від 150 мотострілецької дивізії.

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За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Станом на 10 жовтня українські захисники ліквідували уже 62 870 російських окупантів, зокрема упродовж останньої доби знищено 370 окупантів.

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Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів.

Протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних ударів.

У дитячій лікарні одного з н.п. Луганщини, окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, "вагнерівці".

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.

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