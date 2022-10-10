Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 370 ворожих бійців. Найбільших втрат окупант зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

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Втрати ворога у техніці

Танків – 2495 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин – 5149 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 1486 (+9) одиниць;

РСЗВ – 353 (+5) одиниці;

засобів ППО – 181 (+1) одиниця;

літаків – 267 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 235 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11) одиниць;

крилатих ракет – 249 (+2) одиниць;

кораблів та катерів – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) одиниць;

спеціальної техніки – 136 (+0) одиниць.



Втрати ворога станом на 10 жовтня / Інфографіка Генштаб ЗСУ

Зверніть увагу! Втрати російської армії можуть бути ще більшими. Через інтенсивність бойових дій точну кількість підрахувати неможливо.

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Успіхи ЗСУ на фронті: останні дані

9 жовтня Сили оборони відбили атаки ворога в районах чотирьох населених пунктів, зокрема: Озарянівки, Кам'янки, Первомайського та Невельського. Українська авіація 24 рази вдарила по противнику.

За даними Генштабу, підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів російської армії. Наші воїни збили 1 літак ворога Су-25, 3 безпілотники та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.

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