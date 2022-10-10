Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 370 вражеских бойцов. Наибольшие потери оккупант понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Важно Последствия террористического обстрела Киева: как выглядит детская площадка в центре города

Потери врага в технике

Танков – 2495 (+9) единиц;

боевых бронированных машин – 5149 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 1486 (+9) единиц;

РСЗО – 353 (+5) единицы;

средств ПВО – 181 (+1) единица;

самолетов – 267 (+1) единиц;

вертолетов – 235 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11) единиц;

крылатых ракет – 249 (+2) единиц;

кораблей и катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) единиц;

специальной техники – 136 (+0) единиц.



Потери врага на 10 октября / Инфографика Генштаб ВСУ

Обратите внимание! Потери российской армии могут быть еще больше. Из-за интенсивности боевых действий точное количество подсчитать невозможно.

Интересно Наступление оккупантов провалились возле 4 населенных пунктов: карта боевых действий в Украине 10 октября

Успехи ВСУ на фронте: последние данные

9 октября Силы обороны отразили атаки врага в районах четырех населенных пунктов, в частности: Озаряновки, Каменки, Первомайского и Невельского. Украинская авиация 24 раза ударила по противнику.

По данным Генштаба, подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса российской армии. Наши воины сбили 1 самолет врага Су-25, 3 беспилотника и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.

Вас может заинтересовать – Как украинские морские пехотинцы уничтожают врага: смотрите видео