Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 370 вражеских бойцов. Наибольшие потери оккупант понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

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Потери врага в технике

  • Танков – 2495 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5149 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем – 1486 (+9) единиц;
  • РСЗО – 353 (+5) единицы;
  • средств ПВО – 181 (+1) единица;
  • самолетов – 267 (+1) единиц;
  • вертолетов – 235 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11) единиц;
  • крылатых ракет – 249 (+2) единиц;
  • кораблей и катеров – 15 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) единиц;
  • специальной техники – 136 (+0) единиц.


Потери врага на 10 октября / Инфографика Генштаб ВСУ

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9 октября Силы обороны отразили атаки врага в районах четырех населенных пунктов, в частности: Озаряновки, Каменки, Первомайского и Невельского. Украинская авиация 24 раза ударила по противнику.

По данным Генштаба, подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса российской армии. Наши воины сбили 1 самолет врага Су-25, 3 беспилотника и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.

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