Все 8 дронов-камикадзе типа "Shahed-136" были сбиты на Юге. Атака оккупантов проводилась поздно ночью между 3:30 и 05:30 часов.

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Над Николаевщиной уничтожили 5 дронов

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 5 дронов-камикадзе над Николаевщиной.

Еще три дрона иранского производства, которые Россия использует против Украины, были сбиты над Одесской областью.

Добавим, что в понедельник, 10 октября, оккупанты нанесли массовый удар по украинским городам. Россияне нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара.

Украинские защитники уничтожили 73 воздушных целей, из них – 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. Кроме того, в Генштабе ВСУ утром 11 октября сообщили, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.

Оккупанты не прекращают атаковать украинские города

Ранним утром 11 октября российские военные в очередной раз за последние дни обстреляли Запорожье. Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил, что россияне снова ударили по объектам инфраструктуры.

В результате утреннего ракетного обстрела Запорожья повреждения также получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие.

С самого утра 11 октября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Дронами-камикадзе оккупанты нанесли удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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