Два взрыва во Львове прогремели около 12:02, пишет 24 канал . В 12:08 взрывы подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.

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Во Львове проблемы с электроэнергией

После звуков взрывов в некоторых районах Львова исчез свет. По словам Андрея Садового, во Львове есть проблемы с электроэнергией.

Ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. Часть города снова без электроснабжения,

– сообщил он.

Обстрел также подтвердил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. По предварительной информации, произошел удар по объекту энергетики во Львовской области.

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Оккупанты снова массово атакуют Украину

Утром 11 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Ровно. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что взрыв, который слышали жители города, – это работа ПВО.

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Кроме того, звуки взрывов слышны в Киевской области. По предварительной информации, в Киевской области тоже работает ПВО. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что есть угроза удара по Ивано-Франковской области.

В Хмельницкой области утром также работает ПВО . Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий утром 11 октября сообщил о сбитии иранского дрона .

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что подразделения ПВО утром уничтожили три российские ракеты над областью. В то же время оккупанты дронами-камикадзе нанесли удар по Ладыжинской ТЭС Винницкой области.