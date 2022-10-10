Соответствующую информацию сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий 10 октября. Он попросил потреблять электроэнергию минимально.

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Во Львовской области свет могут восстановить за сутки

Из-за утреннего ракетного удара России на Львовщине продолжаются перебои с мобильной связью, а часть населенных пунктов остаются без электроснабжения. Специалисты Львовоблэнерго работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить питание. Но восстановление может продолжаться и более 24 часов,

– написал Козицкий.

Он попросил жителей тех населенных пунктов, у которых есть электричество:

использовать его только при необходимости;

уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 23 часов, ведь это поможет пройти критические нагрузки на нашу энергосистему;

стараться не использовать электрообогреватели, бойлеры, посудомоечные машины, микроволновки, потому что они потребляют много электричества.

У части Львова до сих пор нет света

Из-за ракетных обстрелов большая часть города до сих пор остается без электроэнергии,

– заявил Садовый.

Мэр Львова объяснил, что каждый из нас должен четко понимать, что делать дальше. Андрей Садовый призвал людей вернуться домой до того времени, пока стемнеет. В частности, потому что часть уличного освещения тоже не работает.

Также мэр объяснил, что следует позаботиться о том, чтобы дома был запас пищи и воды.

Уведомление о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями,

– объяснил мэр.

Следует напомнить, что во Львове 10 октября на объекте критической инфраструктуры раздались взрывы. Предварительно известно, что приостановила работу городская ТЭЦ.

По словам мэра, в городе нет горячей воды. Чтобы восстановить водоснабжение, запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях.

Кроме того, в городе не работает треть светофоров. Андрей Садовый обещал, что на сложных перекрестках будут работать регуляторы.

Заметьте Львовщину атаковали 15 ракетами: часть из них удалось обезвредить, – Козицкий

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