Відповідну інформацію повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький 10 жовтня. Він попросив споживати електроенергію мінімально.

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На Львівщині світло можуть відновити за добу

Через вранішній ракетний удар Росії на Львівщині тривають перебої з мобільним зв'язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання. Фахівці Львівобленерго працюють над тим, щоб максимально швидко відновити живлення. Але відновлення може тривати і понад 24 години,

– написав Козицький.

Він попросив жителів тих населених пунктів, у яких є електрика:

використовувати її лише за нагальної потреби;

зменшити споживання електроенергії з 17 до 23 години, адже це допоможе пройти критичні навантаження на нашу енергосистему;

намагатись не використовувати електрообігрівачів, бойлерів, посудомийних машин, мікрохвильовок, бо вони споживають багато електрики.

У частині Львова досі немає світла

Через ракетні обстріли більша частина міста досі залишається без електроенергії,

– заявив Садовий.

Мер Львова пояснив, що кожен з нас має чітко розуміти, що робити далі. Андрій Садовий закликав людей повернутись додому до того часу, як стемніє. Зокрема тому, що частина вуличного освітлення теж не працює.

Також мер пояснив, що варто подбати про те, щоб вдома був запас їжі та води.

Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями,

– пояснив мер.

Варто пригадати, що у Львові 10 жовтня на об'єкті критичної інфраструктури пролунали вибухи. Попередньо відомо, що призупинила роботу міська ТЕЦ.

За словами мера, у місті немає гарячої води. Щоб відновити подачу водопостачання, запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях.

Окрім того, в місті не працює третина світлофорів. Андрій Садовий обіцяв, що на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

Зауважте Львівщину атакували 15 ракетами: частину з них вдалось знешкодити, – Козицький

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