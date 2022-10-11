Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, водоснабжение также практически возобновлено.

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На Львовщине уже почти везде снова есть свет

Тимошенко отметил, что во Львове по состоянию на 22:21:

электроснабжение подключили на 95%,

водоснабжение было восстановлено на 70%.

В свою очередь, в области электроснабжения возобновили на 90%. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львове без питания остаются отдельные дома – там работают аварийные службы.

Благодарю специалистов Львовоблэнерго и Укрэнерго за оперативность. Из-за утренних ракетных ударов в области без питания были 1040 населенных пунктов,

– добавил глава Львовщины.

Козицкий отметил, что для того, чтобы помочь энергетической системе пройти это испытание, нужно максимально снизить потребление электроэнергии в период с 17:00 по 22:00.

"Чтобы иметь постоянный доступ к информации – приобретите радиоприемник на батарейках. Единство и мудрость – наше главное оружие против оккупантов. Берегите себя. Не игнорируйте сообщения об угрозе", – отметил глава ОВА.

Обратите внимание! Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что 10 октября российские оккупанты выпустили 15 ракет по Львовской области. Часть из них была сбита системами ПВО. Однако некоторые попали в объекты критической инфраструктуры.

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