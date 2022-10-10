Об этом 24 каналу сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. По его словам, часть вражеских ракет сбили Силы противовоздушной обороны.

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Несмотря на это, к сожалению, часть ракет попала в объекты критической инфраструктуры во Львове.

"Около 90% Львова осталось без электроснабжения"

Как рассказал Москаленко, по поручению городского головы Андрея Садового во Львове работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Около 90% города осталось без электроснабжения. Все службы работают над восстановлением электричества,

– сказал Москаленко.

Ситуация с транспортом в городе

По его словам, из-за отсутствия электричества в городе не курсируют трамваи и троллейбусы не курсируют.

"Мы увеличили количество автобусов на маршрутах. Из-за проблем с электроснабжением не работает около 80% светофоров. На больших перекрестках сейчас работают регуляторы", – рассказал первый заместитель мэра Львова.

Во Львове – проблемы с горячей водой и мобильной связью

Также из-за проблем с электроснабжением в городе отсутствует подача горячей воды.

Благодаря резервному питанию мы обеспечиваем подачу холодной воды в дома,

– заметил Москаленко.

Также во Львове проблемы с мобильной связью. По словам заместителя мэра Львова, городские власти поддерживают контакт с мобильными операторами и оперативно решают эти вопросы.

Когда могут возобновить электроснабжение во Львове

Как отметил Москаленко, пока невозможно сказать, когда удастся возобновить электроснабжение в городе.

На данный момент я не могу сказать, сколько времени понадобится для ликвидации последствий ракетных обстрелов. Сейчас над этим работают специалисты разных служб. К 17 часам мы попытаемся предоставить более подробную информацию,

– отметил первый заместитель мэра Львова.

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Массированная ракетная атака по Украине: последние новости

На Днепропетровскую область оккупанты направили 10 ракет. Как следствие, попадание в критическую инфраструктуру и жилые дома. Погибли 4 человека и много раненых.

Россия нанесла мощные ракетные удары по Киеву 10 октября. В результате пострадал визовый отдел консульства Германии.

Харьков тоже очутился под прицелом россиян 10 октября. Город полностью обесточен из-за "прилетов" по критической инфраструктуре.

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