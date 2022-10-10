Про це 24 каналу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, частину з ворожих ракет збили сили протиповітряної оборони.

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Попри це, на жаль, частина ракет влучила в об'єкти критичної інфраструктури у Львові.

"Близько 90% Львова залишилося без електропостачання"

Як розповів Москаленко, за дорученням міського голови Андрія Садового у Львові працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Близько 90% міста залишилося без електропостачання. Усі служби працюють над відновленням електрики,

– сказав Москаленко.

Ситуація з транспортом у місті

За його словами, через відсутність електрики у місті не курсують трамваї та тролейбуси не курсують.

"Ми збільшили кількість автобусів на маршрутах. Через проблеми з електропостачанням не працює близько 80% світлофорів. На великих перехрестях зараз працюють регулювальники", – розповів перший заступник мера Львова.

У Львові – проблеми з гарячою водою та мобільним зв'язком

Також через проблеми з електропостачанням у місті відсутня подача гарячої води.

Завдяки резервному живленню ми забезпечуємо подачу холодної води до будинків,

– зауважив Москаленко.

Також у Львові спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. За словами заступника мера Львова, міська влада підтримує контакт з мобільними операторами та оперативно розв'язує ці питання.

Коли можуть відновити електропостачання у Львові

Як зазначив Москаленко, наразі неможливо сказати, коли вдасться відновити електропостачання у місті.

На цю хвилину я не можу сказати, скільки часу знадобиться для ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Зараз над цим працюють спеціалісти різних служб. До 17 години ми спробуємо надати детальнішу інформацію,

– зазначив перший заступник мера Львова.

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Масована ракетна атака по Україні: останні новини

На Дніпропетровську область окупанти скерували 10 ракет. Як наслідок, є влучання в критичну інфраструктуру та житлові будинки. Загинули 4 людей та є багато поранених.

Росія завдала потужних ракетних ударів по Києву 10 жовтня. Внаслідок цього постраждав візовий відділ консульства Німеччини.

Харків теж опинився під прицілом росіян 10 жовтня. Місто повністю знеструмлене через "прильоти" по критичній інфраструктурі.

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