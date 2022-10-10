Про це 24 каналу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, частину з ворожих ракет збили сили протиповітряної оборони.
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Попри це, на жаль, частина ракет влучила в об'єкти критичної інфраструктури у Львові.
"Близько 90% Львова залишилося без електропостачання"
Як розповів Москаленко, за дорученням міського голови Андрія Садового у Львові працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Близько 90% міста залишилося без електропостачання. Усі служби працюють над відновленням електрики,
– сказав Москаленко.
Ситуація з транспортом у місті
За його словами, через відсутність електрики у місті не курсують трамваї та тролейбуси не курсують.
"Ми збільшили кількість автобусів на маршрутах. Через проблеми з електропостачанням не працює близько 80% світлофорів. На великих перехрестях зараз працюють регулювальники", – розповів перший заступник мера Львова.
У Львові – проблеми з гарячою водою та мобільним зв'язком
Також через проблеми з електропостачанням у місті відсутня подача гарячої води.
Завдяки резервному живленню ми забезпечуємо подачу холодної води до будинків,
– зауважив Москаленко.
Також у Львові спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. За словами заступника мера Львова, міська влада підтримує контакт з мобільними операторами та оперативно розв'язує ці питання.
Коли можуть відновити електропостачання у Львові
Як зазначив Москаленко, наразі неможливо сказати, коли вдасться відновити електропостачання у місті.
На цю хвилину я не можу сказати, скільки часу знадобиться для ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Зараз над цим працюють спеціалісти різних служб. До 17 години ми спробуємо надати детальнішу інформацію,
– зазначив перший заступник мера Львова.
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