Про це 24 каналу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, частину з ворожих ракет збили сили протиповітряної оборони.

Читайте також Єдине, що вони руйнують, це майбутнє Росії, – Резніков про масовий обстріл України

Попри це, на жаль, частина ракет влучила в об'єкти критичної інфраструктури у Львові.

"Близько 90% Львова залишилося без електропостачання"

Як розповів Москаленко, за дорученням міського голови Андрія Садового у Львові працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Близько 90% міста залишилося без електропостачання. Усі служби працюють над відновленням електрики,
– сказав Москаленко.

Ситуація з транспортом у місті

За його словами, через відсутність електрики у місті не курсують трамваї та тролейбуси не курсують.

"Ми збільшили кількість автобусів на маршрутах. Через проблеми з електропостачанням не працює близько 80% світлофорів. На великих перехрестях зараз працюють регулювальники", – розповів перший заступник мера Львова.

У Львові – проблеми з гарячою водою та мобільним зв'язком

Також через проблеми з електропостачанням у місті відсутня подача гарячої води.

Завдяки резервному живленню ми забезпечуємо подачу холодної води до будинків,
– зауважив Москаленко.

Також у Львові спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. За словами заступника мера Львова, міська влада підтримує контакт з мобільними операторами та оперативно розв'язує ці питання.

Коли можуть відновити електропостачання у Львові

Як зазначив Москаленко, наразі неможливо сказати, коли вдасться відновити електропостачання у місті.

На цю хвилину я не можу сказати, скільки часу знадобиться для ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Зараз над цим працюють спеціалісти різних служб. До 17 години ми спробуємо надати детальнішу інформацію,
– зазначив перший заступник мера Львова.

Ворог вдарив по Львову – важливі деталі ударів від міськради: дивіться відео

Масована ракетна атака по Україні: останні новини

Зверніть увагу – Путін прокоментував масований удар по Україні: дивіться відео