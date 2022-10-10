У своєму твітері Резніков написав, що ракетні обстріли з боку російських терористів ніколи не знищать мужність українців. Також він підкреслив, що обстріли не похитнуть рішучість союзників України.

До теми Мережею шириться фейк про те, що Зеленський втік з Києва: у РНБО закликали не вірити вкидам

Резніков назвав найкращу відповідь на ракетний терор

Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучості наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, – це майбутнє Росії – майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-ізгоя,

– написав Резніков.

При цьому Олексій Резніков наголосив, що "найкраща відповідь російському ракетному терору – постачання Україні зенітних і протиракетних комплексів"

"Це захистить наші міста та наших людей. Це захистить майбутнє Європи. Зло має бути покаране", – додав глава Міноборони.

Масовий ракетний удар: що відомо на цей момент

Рано-вранці по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Після цього російські військові почали масово атакувати українські міста. Зокрема, окупанти завдали ракетних ударів по Києву, Львову, Одесі, Дніпрі, Харкову та інших містах.

У Міноборони України повідомили, що ворог під час масового удару використав 83 ракети. При цьому підрозділи ППО збили 43 ракети.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Ворог використав ракети Х-101, Х-555, "Калібри", "Іскандери" та С-300.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Це важливо – звернення Зеленського через масовану атаку: дивіться відео