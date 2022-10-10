Посольство США закликало американців сховатися від ракетних обстрілів або покинути України, коли це буде безпечно.

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Удари Росії становлять загрозу цивільним

Удари Росії по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США сховатися на місці та покинути Україну, використовуючи доступні приватні наземні транспортні засоби, коли це буде безпечно,

– йдеться у повідомленні.

Росія зранку 10 жовтня завдала масового удару по українських містах. Вибухи пролунали у:

Рівненській;

Львівській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Полтавській;

Харківській;

Миколаївській;

Сумській;

Івано-Франківській;

Київській області та Києві.

У Міноборони повідомили, що ворог під час удару використав 83 ракети, 43 з яких збили сили ППО.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Росія використала ракети Х-101, Х-555, "Калібри", "Іскандери" та С-300.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ.

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