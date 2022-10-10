В своем твиттере Резников написал, что ракетные обстрелы со стороны российских террористов никогда не уничтожат мужество украинцев. Также он подчеркнул, что обстрелы не поколеблют решимость союзников Украины.

К теме По сети распространяется фейк о том, что Зеленский сбежал из Киева: в СНБО призвали не верить вбросам

Резников назвал лучший ответ на ракетный террор

Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже если они попадут в сердце нашей столицы. Они также не поколеблют решимости наших союзников. Единственное, что они безвозвратно разрушают, – это будущее России – будущее попранного во всем мире террористического государства-изгоя,

– написал Резников.

При этом Алексей Резников подчеркнул, что "лучший ответ российскому ракетному террору – поставка Украине зенитных и противоракетных комплексов"

"Это защитит наши города и наших людей. Это защитит будущее Европы. Зло должно быть наказано", – добавил глава Минобороны.

Массовый ракетный удар: что известно на данный момент

Ранним утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. После этого российские военные начали массово атаковать украинские города. В частности, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Харькову и другим городам.

В Минобороны Украины сообщили, что враг во время массового удара использовал 83 ракеты. При этом подразделения ПВО сбили 43 ракеты.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Украину из акватории Черного моря и из Каспийского региона. Враг использовал ракеты Х-101, Х-555, "Калибры", "Искандеры" и С-300.

В результате обстрела повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Это важно – обращение Зеленского из-за массированной атаки: смотрите видео